Тест: Сможете ли вы угадать вещи из СССР по фото? Может, у вас феноменальная память

Posted 19 октября, 08:50
Published 19 октября, 08:50
Modified 19 октября, 13:30
Updated 19 октября, 13:30
ОПИСАНИЕ про советский быт и тд
В Советском Союзе было множество вещей в быту, которые современному человеку могут показаться странными. Но многие из этих предметов упрощали и облегчали жизни советским людям, помогая в рутинных задачах. Тогда любая помощь хозяйкам была за огромную радость. Современных многофункциональных устройств не существовало.
В любом случае, эти предметы являются своеобразными символами ушедшей эпохи. Советскую утварь можно использовать и сейчас. Некоторые принадлежности для быта и хозяйства продают за большие деньги.
Сможете ли вы узнать советские предметы быта и догадаться для чего они использовались? Предлагаем вам проверить свою память и знания.