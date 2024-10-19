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Posted 19 октября, 08:50

Published 19 октября, 08:50

Modified 19 октября, 13:30

Updated 19 октября, 13:30

Тест: Сможете ли вы угадать вещи из СССР по фото? Может, у вас феноменальная память

Тест: Сможете ли вы угадать вещи из СССР по фото? Может, у вас феноменальная память

19 октября 2024, 08:50
Фото: Шедеврум
Во времена СССР людей окружали разные предметы, а некоторые из них применяют по сей день. Попробуйте пройти тест RostovGazeta и угадать по фото, что за вещи советской эпохи на них изображены и для чего их использовали.
Угадайте предметы советского быта по фото
Тест

ОПИСАНИЕ про советский быт и тд

В Советском Союзе было множество вещей в быту, которые современному человеку могут показаться странными. Но многие из этих предметов упрощали и облегчали жизни советским людям, помогая в рутинных задачах. Тогда любая помощь хозяйкам была за огромную радость. Современных многофункциональных устройств не существовало.

В любом случае, эти предметы являются своеобразными символами ушедшей эпохи. Советскую утварь можно использовать и сейчас. Некоторые принадлежности для быта и хозяйства продают за большие деньги.

Сможете ли вы узнать советские предметы быта и догадаться для чего они использовались? Предлагаем вам проверить свою память и знания.

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