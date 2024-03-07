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Тест: невероятные факты о 8 Марта или как вы хорошо знаете праздник

Тест: невероятные факты о 8 Марта или как вы хорошо знаете праздник

7 марта 2024, 05:05
Фото: 1MI
Тест: невероятные факты о 8 Марта или как вы хорошо знаете праздник
Совсем скоро наступит Международный женский день и миллионы мужчины будут поздравлять прекрасных коллег, подруг, мам, сестер, дочерей и, конечно, возлюбленных. Насколько хорошо вы знаете этот любимый с детства праздник? Проверим в специальном тесте RostovGazeta.
Тест
Насколько хорошо вы знаете факты о 8 Марта

Не за горами главный женский день, который традиционно празднуют 8 марта. А хорошо ли вы знаете факты об этом празднике, покажет наш тест.

#Тесты#Илья Протвинов
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