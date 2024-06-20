Прокуратура начала проверку в отношении ростовской авиакомпании «Азимут»

Южная транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Сочи из-за задержек рейсов авиакомпании «Азимут», которая базируется в закрытом с начала СВО аэропорту Ростова-на-Дону Платов.