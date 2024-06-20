Прокуратура начала проверку в отношении ростовской авиакомпании «Азимут»

Информация поступила о задержке рейса «Азимут» из Сочи в Баку 19 июня, якобы по технической неисправности, на более чем 10 часов. Согласно данным онлайн-расписания аэропорта, рейс компании «Азимут» из Сочи в Санкт-Петербург задержали более чем на 7 часов.