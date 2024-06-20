Прокуратура начала проверку в отношении ростовской авиакомпании «Азимут»

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Прокуратура проверяет деятельность авиакомпании «Азимут» из-за задержки рейсов из Сочи. Контролирующее ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с опозданиями рейсов авиаперевозчика.
По указанию Южной транспортной прокуратуры, проверка соблюдения прав пассажиров проводится в аэропорту Сочи транспортным прокурором. Пассажирам было предоставлено питание и напитки, также был организован прием обращений граждан.
Информация поступила о задержке рейса «Азимут» из Сочи в Баку 19 июня, якобы по технической неисправности, на более чем 10 часов. Согласно данным онлайн-расписания аэропорта, рейс компании «Азимут» из Сочи в Санкт-Петербург задержали более чем на 7 часов.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азимут» намерена инвестировать 1,07 миллиарда рублей в строительство ангаров для ремонта самолетов в аэропорту Платов в Ростове.