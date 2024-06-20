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Published Сегодня, 15:05

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Updated Сегодня, 15:07

Прокуратура начала проверку в отношении ростовской авиакомпании «Азимут»

Прокуратура начала проверку в отношении ростовской авиакомпании «Азимут»

20 июня 2024, 15:05
Фото: donland.ru
Прокуратура начала проверку в отношении ростовской авиакомпании «Азимут»
Южная транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Сочи из-за задержек рейсов авиакомпании «Азимут», которая базируется в закрытом с начала СВО аэропорту Ростова-на-Дону Платов.

Прокуратура проверяет деятельность авиакомпании «Азимут» из-за задержки рейсов из Сочи. Контролирующее ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с опозданиями рейсов авиаперевозчика.

По указанию Южной транспортной прокуратуры, проверка соблюдения прав пассажиров проводится в аэропорту Сочи транспортным прокурором. Пассажирам было предоставлено питание и напитки, также был организован прием обращений граждан.

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Информация поступила о задержке рейса «Азимут» из Сочи в Баку 19 июня, якобы по технической неисправности, на более чем 10 часов. Согласно данным онлайн-расписания аэропорта, рейс компании «Азимут» из Сочи в Санкт-Петербург задержали более чем на 7 часов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азимут» намерена инвестировать 1,07 миллиарда рублей в строительство ангаров для ремонта самолетов в аэропорту Платов в Ростове.

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#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Пассажиры#Строительство#Платов#Аэропорт#Сочи#Санкт-Петербург#Ростов#Нарушения#Азимут#Баку#Рейсы
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