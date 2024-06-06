Более 1 млрд вложат в оборудование для обслуживание самолетов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Согласно условиям договора, «Авиакомпания Азимут» за пять лет должна направить свыше одного миллиарда рублей в оборудование. Его установят в строящемся ангаре на территории аэропорта Платов.
Это необходимо для выполнения сложных работ по техобслуживанию самолетов. Ангар должен быть готов в 2025 году.
Глава региона Василий Голубев рассказал, что сама воздушная гавань поддерживается в работоспособном состоянии. Есть весь необходимый для этого персонал.
В целом комплекс готов к открытию, когда это станет возможным.
Ранее в донской столице утвердили спецзону для экспериментальной авиации.