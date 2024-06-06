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Более 1 млрд вложат в оборудование для обслуживание самолетов в Ростове-на-Дону

Более 1 млрд вложат в оборудование для обслуживание самолетов в Ростове-на-Дону

6 июня 2024, 13:59
Фото: donland.ru
Более 1 млрд вложат в оборудование для обслуживание самолетов в Ростове-на-Дону
На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали соглашение для закупки оборудования для обслуживания самолетов в Ростове-на-Дону, сообщили в облправительстве.

Согласно условиям договора, «Авиакомпания Азимут» за пять лет должна направить свыше одного миллиарда рублей в оборудование. Его установят в строящемся ангаре на территории аэропорта Платов.

Это необходимо для выполнения сложных работ по техобслуживанию самолетов. Ангар должен быть готов в 2025 году.

Губернатор Голубев рассказал о судьбе аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
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Глава региона Василий Голубев рассказал, что сама воздушная гавань поддерживается в работоспособном состоянии. Есть весь необходимый для этого персонал.

В целом комплекс готов к открытию, когда это станет возможным.

Ранее в донской столице утвердили спецзону для экспериментальной авиации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Оборудование#Ангар#Самолеты
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