Аналитики заявили о падении цен на жилье в новостройках. Почему это произошло?

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Ажиотаж наблюдался на рынке новостроек из-за желания граждан успеть попасть в программу льготной ипотеки под 8% годовых. Россияне готовы были влезать в долги, собирая на первоначальный взнос, и терпеть колоссальные финансовые потери, чтобы успеть взять квартиру под небольшой процент. Застройщики в такой ситуации шли на резкое повышение цен.
Сейчас аналитики отмечают, что стоимость новостроек постепенно пошла вниз. По данным компании «Этажи», за последний месяц метр жилья в среднем по России подешевел на 0,5% — до 132,1 тысячи рублей.
Но эта тенденция характера не для всех городов страны. Прежде всего, цены падают на новостройки в небольших городах и тех городах-миллионниках, где и до этого стоимость жилья на первичном рынке была доступной.
Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону обогнал российские миллионники по подорожанию жилья.