Ростов-на-Дону обогнал российские миллионники по подорожанию жилья

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
В майский период рост цен на вторичное жилье в крупнейших городах России замедлился: среднее повышение стоимости в квартирах составило всего 0,2%, в то время как в апреле оно достигало 0,7%.
Сейчас покупатели Ростове за «квадрат» отдают 112 000 рублей, этот показатель стал больше на 1,2% за месяц. Этот рост является самым значительным среди всех российских городов-миллионников.
Почти на 18% поднялся ценник за год в донской столице. Сейчас в среднем квартиру можно купить за 5,5 миллиона рублей.
Топ-3 городов-миллионников по цене квадратного метра остался неизменным: это Москва — 332 тысячи рублей, Петербург — 202 тысячи, Казань — 163 тысячи.
Ранее стало известно, что более 120 миллионов рублей потратят на переселение людей из обрушившегося дома в Ростове.