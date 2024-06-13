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Ростов-на-Дону снова обогнал миллионники РФ по подорожанию жилья

Ростов-на-Дону обогнал российские миллионники по подорожанию жилья

13 июня 2024, 07:05
Фото: rostovgazeta.ru
Ростов-на-Дону снова обогнал миллионники РФ по подорожанию жилья
Ростов-на-Дону второй месяц подряд обгоняет города-миллионники по росту цен на жилье на вторичке, следует из данных «Яндекс Недвижимость».

В майский период рост цен на вторичное жилье в крупнейших городах России замедлился: среднее повышение стоимости в квартирах составило всего 0,2%, в то время как в апреле оно достигало 0,7%.

Сейчас покупатели Ростове за «квадрат» отдают 112 000 рублей, этот показатель стал больше на 1,2% за месяц. Этот рост является самым значительным среди всех российских городов-миллионников.

Почти на 18% поднялся ценник за год в донской столице. Сейчас в среднем квартиру можно купить за 5,5 миллиона рублей.

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Топ-3 городов-миллионников по цене квадратного метра остался неизменным: это Москва — 332 тысячи рублей, Петербург — 202 тысячи, Казань — 163 тысячи.

Ранее стало известно, что более 120 миллионов рублей потратят на переселение людей из обрушившегося дома в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Цены#Жилье#Вторичное жилье
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