Запредельная бургерфляция: фастфуд в Ростовской области подорожал на 66%

Эксперты сравнили цены на разные бургеры в Ростовской области и в России в целом. Выяснилось, что в среднем по стране за последние пять лет бургеры в ресторанах и магазинах подорожали на 42%. Если в 2019 году один бургер стоил в среднем 180 рублей, то сейчас — 255 рублей.