Запредельная бургерфляция: фастфуд в Ростовской области подорожал на 66%

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:34
Эксперты сравнили цены на разные бургеры в Ростовской области и в России в целом. Выяснилось, что в среднем по стране за последние пять лет бургеры в ресторанах и магазинах подорожали на 42%. Если в 2019 году один бургер стоил в среднем 180 рублей, то сейчас — 255 рублей.
В Ростовской области инфляция составила еще больше — 66%. В 2024 году средняя цена на бургер в регионе составляет 298 рублей. Пять лет назад он стоил в среднем 179 рублей.
Примечательно, что больше всего подорожали говяжьи бургеры — на 58%. Сейчас их средняя стоимость зафиксировалась на отметке в 304 рубля. Рыбные бургеры стали дороже на 57%, купить их можно в среднем за 297 рублей. На 39% увеличилась стоимость куриного бургера — до 234 рублей.
«Быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация питания „делового“ формата способствуют активному проникновению бургеров в современное питание. Такая продукция хорошо реализуется в русле потребности покупателя в калорийности», — отмечают аналитики «Чек Индекс».
Бургеры, как и картофель фри, остаются «трафикообразующим» звеном в сфере фастфуда. Число покупок бургеров в общепите в 2024 году выросло на 9% по сравнению с доковидным 2019 годом, а картофеля фри — на 16%.
Ранее сообщалось, что жители Ростова оставляют в фастфудах больше 1000 рублей за раз.