Жители Ростова из-за цен стали экономить на еде и на детях

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
За 10 лет инфляция в России составила 98% и к 2024 году стала мировым лидером по ее росту. Только в апреле этого года инфляционный рост по стране составил 0,50%. В Ростовской области, по данным Росстата на май 2024 года, почти десятая часть населения, 9,6%, получает доходы ниже границы бедности. Это около 400 тысяч дончан.
Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовчан, на чем они стали экономить из-за повсеместного роста цен.
Из всех опрошенных корреспондентом RostovGazeta жителей Ростова, большинство отметили, что в первую очередь сократили расходы на развлечения.
«Когда мы с мужем поняли, что откладывать деньги стало сложнее, хотя зарплата у нас не изменилась, мы решили посмотреть, куда мы их вообще тратим. Сделали табличку и в течении месяца записывали все траты. Поняли, что лишних покупок практически нет. Одежду, мебель и технику покупаем запланированно. Зато периодически во время прогулок заходим в кафе, кино, покупаем кофе. Сумма к концу месяца набегает приличная и мы решили взять под контроль расходы на развлечения», — рассказывает жительница Ростова Елена Морганова.
Теперь их семья позволяет себе поесть вне дома не более трех раз в месяц, вместо кинотеатра — телевизор дома и фильмы из интернета, кофе на прогулки в термосе. Кроме того, Моргановы отказались от доставки еды из кафе и продуктов из магазинов на дом. Дешевле покупать еду в супермаркетах, использовать при этом скидки и баллы, а готовить — дома. Такой подход, по словам Елены, помогает сэкономить около 10 тысяч рублей в месяц.
Еще один житель Ростова Илья Хаткевич признается, что стал экономить на сфере услуг. Он рассказал, что месячный доход его семьи из трех человек составляет около 80 тысяч рублей. Жена собеседника RostovGazeta пока находится в декретном отпуске, поэтому доход Ильи — основной.
«Мы сейчас делаем ремонт и изначально планировали, что для основных работ по покраске стен, укладке плитки, сборке кухни и установки сантехники будем привлекать специалистов. Сейчас поняли, что тех денег, которые мы откладывали на ремонт просто на все это не хватит, стройматериалы в цене выросли, мебель. Так что, я решил все делать сам: косячу, но смотрю видео-уроки и потихоньку все получается. Жена помогает», — делится Илья Хаткевич.
Он добавляет, что большую часть семейного бюджета уходит на еду, ЖКХ, необходимые вещи и предметы гигиены для ребенка. Еще год назад, когда супругам вместе нужно было уйти из дома — они нанимали няню. Родных, с кем можно было бы оставить ребенка, в Ростовской области нет. Сейчас же средняя стоимость услуг няни составляет не менее 500 рублей в час.
«Со студентами ребенка оставлять не очень хочется, хоть они и берут недорого. Няне из агентства доверия больше, там и цены выше. Сейчас стараемся вдвоем никуда не уходить и по возможности брать ребенка с собой, либо кто-то из нас остается с ним дома», — рассказывает Илья.
Одной из главных статей расходов некоторые ростовчане считают покупку одежды и обуви. Как правило, это сезонная трата денег. При этом теплая зимняя одежда дороже демисезонной и летней.
«Я в этом году решила походить в старом пуховике, а новый на следующий год купить на скидках в конце сезона. Нашла классный пуховик и в три раза дешевле первоначальной цены», — говорит ростовчанка Юлия Уколова.
Она отмечает, что после массового ухода брендов с российского рынка, отечественные продавцы подняли цену в 1,5-2 раза, а кое-где и больше.
«То, что раньше было масс-маркетом сейчас чуть ли не бутик. При этом качество одежды не изменилось», — добавляет Юлия.
Дополнительно сэкономить ей помог шопинг на маркетплейсах. По ее словам, многие оффлайн магазины имеют там свои площадки и продают одежду или обувь немного дешевле.
«Я стала примерять одежду в магазинах, а потом ищу тоже самое на маркетплейсах или на их официальных сайтах. Очень часто там есть дополнительные скидки за онлайн покупки и промокоды», — делится лайфхаками собеседница RostovGazeta.
Однако даже при использовании всех возможных способов экономии, затраты на одежду и обувь отнимают значительную часть бюджета, поэтому ростовчане стараются совершать меньше импульсивных покупок.
«Раньше я могла себе позволить купить платье, туфли или сумочку просто потому, что они понравились. Даже не задумываясь о том, куда я их буду надевать. Где-то после ковида я стала относится к этому по-другому. Денег от зарплаты стало оставаться меньше, тогда я и стала замечать, как все подорожало. Поэтому сейчас одежда и обувь — только по необходимости. Стараюсь подбирать их так, чтобы было легко сочетать с остальным гардеробом», - рассказывает ростовчанка Наталья Белоусова.
Неочевидный пункт, на котором ростовчане стали экономить из-за повального роста цен — бьюти-услуги. Дончанки отмечают, что мастера красоты вынуждены были отказаться от привычных материалов и аппаратуры от производителей, которые больше не делают поставки в России.
«Я сама мастер маникюра и мне пришлось переходить на лаки наших производителей. Я была удивлена, когда обнаружила, что цены на них значительно выше, чем на импортные. Пришлось поднимать прайс на услуги — часть клиентов ушла», — отмечает ростовский мастер маникюра Алена Титоренко.
По ее словам, кроме подорожавших материалов, на ценообразование в бьюти-сфере влияет стоимость электричества и аренды. Напомним, с 1 июля стоимость услуг ЖКУ может увеличиться на 9%, на столько же подорожает и электроэнергия.
«Я посчитала, что в месяц на бьюти-услуги уходит около 10 тысяч рублей. Это маникюр, коррекция бровей, эпиляция и наращивание ресниц. Зимой я решила, что если я продолжу тратить на это деньги, то мне с трудом будет хватать зарплаты, чтобы прожить месяц. Тем более что арендодатель поднял стоимость аренды», — делится ростовчанка Анастасия, не пожелавшая раскрывать свою фамилию.
Она рассказывает, что прошла в интернете бесплатные курсы по маникюру и теперь делает его самостоятельно. Вместо наращивания ресниц — домашний уход при помощи бюджетных масел из аптеки, а коррекцию бровей заменил домашний пинцет.
«Есть вещи, от которых я отказаться не могу. Например, окрашивание бровей. Боюсь сделать что-то не так. Но то, что я смогла заменить своими силами, помогло мне практически на отпуск накопить», — делится Анастасия.
В преддверии сезона отпусков ростовчане традиционно стараются привести тело в форму к лету, купить билеты и забронировать отели. И на этом ростовчане тоже предпочли сэкономить.
Популярностью стали пользоваться домашние тренировки, для которых не нужно практически ничего, кроме силы воли и небольшого количества времени.
«Очень много в интернете каналов с бесплатными тренировками. Я включаю и занимаюсь. Абонемент в зал стоит тысяч 20, это половина моей зарплаты. Я просто не готова тратить такие деньги, так что нашла альтернативу. Поначалу занималась на обычном коврике, сейчас купила специальный для йоги, планирую докупить утяжелители и комплект гантелей, чтобы обустроить себе домашний спортзал», — говорит жительница Ростова Анна Кочергина.
Дончанин Артем Юсупов поделился с корреспондентом RostovGazeta, что раньше для отпуска с женой и двумя детьми их семья выбирала заграничный отдых в Турции. Сейчас, по словам Артема, поездка вчетвером туда обходится в среднем в 250 тысяч рублей на неделю.
«Раньше все это стоило чуть ли не в два раза дешевле. Поэтому в этом году рассматриваем наше побережье. И даже там с отелем сумма получается примерно такая же, если не больше. В итоге пришли к такому варианту: мы снимаем квартиру. Не будет отельного сервиса, бассейна, сами готовим. Зато жилье на отдыхе обходится около 70 тысяч рублей, а не 200», — рассказывает Артем.
Ростовчанка, которая решила остаться анонимной, призналась корреспонденту RostovGazeta, что с доходом 50 тысяч рублей на семью из трех человек, ей приходится сильно экономить на ребенке.
«Мы отказались от детского питания. Я все готовлю сама в блендере или на пару из свежих продуктов. Подгузник надеваем только на прогулку, дома ребенок ходит в многоразовых, которые можно стирать. Работает только муж и по-другому платить аренду, коммуналку и покупать еду просто не получается», — делится ростовчанка.
Еще одной необязательной статьей расходов дончане сочли частные медклиники.
«Когда все нормально было с финансами, мы с мужем ходили в платные клиники. Но в какой-то момент поняли, что такие же капли от условного коньюктивита нам пропишут и в поликлинике, только за прием там платить не нужно. Теперь с легкими недомоганиями ходим туда, а в платную — если требуются серьезные анализы или операции», — замечает Елена Морганова.
Экономить ростовчане стали даже на еде. По словам сотрудницы одного из гипермаркетов в Ростове-на-Дону Магдалины Ханбиковой, средний чек у покупателей вырос примерно на 10%, а вот объем покупок уменьшился на четверть.
«Продукты необходимые — молоко, масло, мясо, яйца, хлеб, муку, крупы — покупают как раньше. Овощи и фрукты в упаковке импортные продаются плохо, в основном покупают на развес и почти всегда — только сезонное, что идет по сниженной цене. Шоколад, кофе, мясные деликатесы, сыры плавленые, творожки — все практически лежит на полках, очень маленький объем продаж на эти категории, потому что в них много импортных составляющих и цена выросла», — объясняет Магдалина.
Посетительница одного из продуктовых магазинов в Ростове Алина, которая пожелала не раскрывать свою фамилию, рассказала корреспонденту RostovGazeta, что из экономии перестала покупать «просто вкусные» продукты.
«Я поняла, что на ненужное сладкое, снэки уходит много денег. Теперь составляю список и заранее думаю, что я из этих продуктов смогу приготовить. Конечно, совсем во всем я себе не отказываю. Просто вместо дорогих сырков и творожков на завтрак я себе могу приготовить что-то сама, будет дешевле и сытнее», — замечает ростовчанка.
Рост инфляции заставил жителей Ростовской области поумерить аппетиты.
Ранее RostovGazeta писала о том, экономист предупредил о резком росте цен на кофе и какао в Ростовской области.