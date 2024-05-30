Жители Ростова из-за цен стали экономить на еде и на детях

Теперь их семья позволяет себе поесть вне дома не более трех раз в месяц, вместо кинотеатра — телевизор дома и фильмы из интернета, кофе на прогулки в термосе. Кроме того, Моргановы отказались от доставки еды из кафе и продуктов из магазинов на дом. Дешевле покупать еду в супермаркетах, использовать при этом скидки и баллы, а готовить — дома. Такой подход, по словам Елены, помогает сэкономить около 10 тысяч рублей в месяц.