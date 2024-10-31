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Потребительские цены

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Октябрь
Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка
31 октября, 08:36
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене
20 октября, 05:51
Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области
13 октября, 20:02
Стало известно, где в Ростовской области покупать картошку дешевле
13 октября, 14:57
У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов
12 октября, 05:21
Сентябрь
Неурожай подсолнечника в Ростовской области может вызвать рост цен на масло в РФ
27 сентября, 08:28
Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина
22 сентября, 17:23
Рост цен на АИ-95 ускорился в Ростовской области
18 сентября, 18:52
Все виды топлива подорожали в Ростовской области
5 сентября, 06:35
Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской области
1 сентября, 19:04
Июль
Центробанк сообщил о росте цен на бензин в Ростовской области
В июне текущего года годовая инфляция выросла до 8,23% в Ростовской области. Несмотря на это, рост цен на бензин замедлился, сообщает Центробанк.
19 июля, 13:07
В Ростовской области молкомбинаты стали производить сыр вместо творога
19 июля, 09:42
Все марки бензина подорожали в Ростовской области за неделю
11 июля, 08:32
Июнь
Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области
30 июня, 08:54
В Ростовской области резко подорожали сосиски и сардельки
28 июня, 13:22
Центробанке назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области
28 июня, 09:22
ЦБ РФ объяснил, подорожание продуктов в Ростовской области
24 июня, 07:58
Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо
23 июня, 13:47
В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока
23 июня, 10:30
В Ростовской области взлетели цены на огурцы
В Ростовской области наблюдается рост цен на огурцы в годовом сравнении, сообщает Банк России в своем отчете об инфляции в регионе.
23 июня, 08:00

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