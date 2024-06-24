ЦБ РФ объяснил, подорожание продуктов в Ростовской области

В Ростовской области значительно выросла стоимость овощей и фруктов. Например, из-за увеличения трат предприятий огурцы уже подорожали, а рост цен на помидоры значительно ускорился. Помимо этого в донском регионе уменьшилось количество картофеля и свеклы, что также спровоцировало увеличение стоимости. А бананы стало дорого поставлять, что в свою очередь отразилось на цене.