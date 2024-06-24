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ЦБ РФ объяснил, подорожание продуктов в Ростовской области

ЦБ РФ объяснил, подорожание продуктов в Ростовской области

24 июня 2024, 07:58
Фото: 1MI
ЦБ РФ объяснил, подорожание продуктов в Ростовской области
Аналитики Центробанка России констатировали рост годовой инфляции на Дону. На май текущего года она увеличилась до 7,64%, что привело к росту цен на многие категории товаров, сообщает регулятор.

В Ростовской области значительно выросла стоимость овощей и фруктов. Например, из-за увеличения трат предприятий огурцы уже подорожали, а рост цен на помидоры значительно ускорился. Помимо этого в донском регионе уменьшилось количество картофеля и свеклы, что также спровоцировало увеличение стоимости. А бананы стало дорого поставлять, что в свою очередь отразилось на цене.

Также в регионе увеличилась стоимость молока, сметаны и сливочного масла из-за затрат на упаковку и зарплаты. Рост цен коснулся и какао-порошка. Это произошло из-за неурожая какао-бобов в мире.

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Расходы кафе и ресторанов также выросли, и годовой прирост цен на их продукцию увеличился. К этому привело повышение цен на продовольствие. Кроме того, из‑за дефицита кадров предприятия общепита вынуждены повышать зарплаты сотрудникам.

Помимо этого, выросли цены на непродовольственные товары в годовом выражении на 5,39%, в апреле — на 5,13%.

Ранее стало известно о росте цен на свадьбы в Ростовской области. Торжество обойдется на 15% дороже, чем в прошлом году.

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