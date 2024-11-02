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Стоимость продуктов

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Ноябрь
В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом
2 ноября, 17:21
Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло дешевле
2 ноября, 14:01
Октябрь
Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка
31 октября, 08:36
Ростовстат назвал города Ростовской области, где продается дешевое мясо
27 октября, 20:30
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене
20 октября, 05:51
Годовая инфляция в Ростовской области достигла 8,37%
19 октября, 13:32
Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба
16 октября, 17:40
Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области
13 октября, 20:02
У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентов
12 октября, 05:21
Итоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло
9 октября, 16:13
Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо
6 октября, 19:10
Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен
2 октября, 17:43
Сентябрь
Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина
22 сентября, 17:23
Стало известно, где в Ростовской области продают дешевое мясо
15 сентября, 13:15
Фермер рассказал, когда упадут цены на картофель в Ростовской области
8 сентября, 17:39
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле
8 сентября, 08:46
В Ростовской области взлетели цены на картофель и лук
3 сентября, 18:45
Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской области
1 сентября, 19:04
Август
В Ростовской области полыхает нефть и дорожает картошка
28 августа, 17:34
Ростовстат показал лучшие цены на мясо в Ростовской области
25 августа, 18:50

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