rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области

В ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области

24 мая 2024, 11:17
Фото: rostovgazeta.ru
В ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области
Годовая инфляция в апреле в Ростовской области продолжила снижаться, сообщили в Центробанке.

Сейчас уровень инфляции снизился до 6,96%. Годовой прирост цен на продукты в апреле уменьшился с 8,91% до 8,47%. Аналитики Центробанка объясняют это увеличением предложения некоторых овощей и фруктов, а также отдельных видов мяса.

Например, на прилавках стало больше огурцов. Из-за аномального потепления в апреле производителям не нужно было тратиться на отопление теплиц. Вследствие чего цены на огурцы снизились.

Заморозки уничтожили урожай фруктов и ягод на севере Ростовской области
Узнать подробнее

Подешевел в Ростовской области и картофель. Но тут причиной стало не резкое потепление, а большие запасы прошлого года.

Замедлился рост цен на цитрусовые из-за активизации их поставок из заграницы. Благодаря импортным поставкам подешевела и капуста.

Напомним, после апрельского потепления в мае в Ростовскую область пришли заморозки. Потери садоводов из-за резкого похолодания могут достигнуть 40%.

Читайте также:
Потери садоводов могут достигнуть 40% из-за заморозков в Ростовской областиСиноптик Вильфанд предупредил о возможных заморозках в Ростовской областиБензин начал дорожать в Ростовской области
#Алина Заярная#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЦБ#Погода#Инфляция в Ростовской области#Погода в Ростовской области#Цены на продукты в Ростовской области#Потепление в Ростовской области#Заморозки
Подпишитесь
«Цветы из Сибири»: кто и как поставляет губернаторские букеты в Ростовскую область
Сегодня, 07:36
Мать пропавшей ростовчанки Цомартовой заявила, что доверяет только одному человеку
Сегодня, 07:17
Стало известно, когда придет резкое похолодание в Ростовской области
Сегодня, 07:00
Рабочие в Ростовской области «покрасили» землю в зеленый цвет
Сегодня, 06:24
Теплую погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам на выходных
Сегодня, 05:46
В «Академию смеха» или на «Бабий бунт»: куда сходить в Ростове 25 и 26 мая
Сегодня, 09:04
"