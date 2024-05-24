В ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области

Сейчас уровень инфляции снизился до 6,96%. Годовой прирост цен на продукты в апреле уменьшился с 8,91% до 8,47%. Аналитики Центробанка объясняют это увеличением предложения некоторых овощей и фруктов, а также отдельных видов мяса.