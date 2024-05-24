В ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сейчас уровень инфляции снизился до 6,96%. Годовой прирост цен на продукты в апреле уменьшился с 8,91% до 8,47%. Аналитики Центробанка объясняют это увеличением предложения некоторых овощей и фруктов, а также отдельных видов мяса.
Например, на прилавках стало больше огурцов. Из-за аномального потепления в апреле производителям не нужно было тратиться на отопление теплиц. Вследствие чего цены на огурцы снизились.
Подешевел в Ростовской области и картофель. Но тут причиной стало не резкое потепление, а большие запасы прошлого года.
Замедлился рост цен на цитрусовые из-за активизации их поставок из заграницы. Благодаря импортным поставкам подешевела и капуста.
Напомним, после апрельского потепления в мае в Ростовскую область пришли заморозки. Потери садоводов из-за резкого похолодания могут достигнуть 40%.