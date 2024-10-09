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Цены на продукты в Ростовской области

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Октябрь 2024
По цене кило пельменей: упаковка сливочного масла в Ростове подорожала до 300 рублей
Брикеты сливочного масла подорожали до 250-300 рублей в магазинах Ростова, выяснил корреспондент RostovGazeta.
9 октября 2024, 09:39
Август 2024
Картофель в Ростовской области подорожал на 80%
28 августа 2024, 11:59
Июль 2024
Хлеб и молоко значительно подорожали в Ростовской области. В чем причина роста цен?
Рост цен на продовольствие в Ростовской области составил 1,08% за один месяц, сообщили в Центробанке.
18 июля 2024, 17:01
Июнь 2024
Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области
Самые высокие цены на картофель зафиксированы в Ростове, следует из данных Ростовстата.
24 июня 2024, 15:01
Май 2024
Стоимость кастрюли окрошки выросла почти до тысячи рублей в Ростове
Средний чек на приготовление окрошки в Ростовской области составляет 920 рублей, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», крупнейшего оператора фискальных данных страны.
25 мая 2024, 04:32
В ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области
24 мая 2024, 11:17
Оптовые цены на яйца резко упали в Ростовской области перед Пасхой
Птицефабрики снизили стоимость яиц на 10-15%, сообщает «РБК Ростов».
4 мая 2024, 07:40
Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей
2 мая 2024, 15:09
Апрель 2024
В ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области
18 апреля 2024, 15:17
Стало известно, где можно сэкономить на покупке мяса в Ростовской области
14 апреля 2024, 12:56
Масло, рыба и овощи резко подорожали в Ростовской области перед Пасхой
14 апреля 2024, 08:46
Колбаса и мясо серьезно подорожали в Ростовской области за неделю
Баранина подорожала за неделю на несколько рублей, следует из данных Ростовстата.
11 апреля 2024, 12:33
Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области
Самую дешевую говядину в регионе продают в Шахтах, а сэкономить на свинине можно в Ростове, сообщает Ростовстат.
7 апреля 2024, 08:37
В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб
4 апреля 2024, 17:40
В Ростовской области резко выросли цены на говядину и баранину
4 апреля 2024, 16:30
Март 2024
Стало известно, где в Ростовской области можно сэкономить на мясе
Самую дешевую говядину можно купить в Шахтах, а свинину — в Ростове-на-Дону, следует из данных Ростовстата на конец марта.
31 марта 2024, 09:32
В ЦБ объяснили высокие цены на бананы в Ростовской области
27 марта 2024, 07:12
В Ростовской области стремительно растут цены на транспорт и продукты
27 марта 2024, 06:55
Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан
16 марта 2024, 11:29
В Ростове стремительно растут цены на жилье в новостройках и даже блины
В Ростовской области строят пивные заводы, пока ростовчане ужасаются ценам на новостройки и приготовление блинов перед Масленицей.
11 марта 2024, 15:38

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