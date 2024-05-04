Оптовые цены на яйца резко упали в Ростовской области перед Пасхой

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:54
Традиционного повышения цен на яйца перед Пасхой в этом году удалось избежать. Более того, оптовая отпускная стоимость яиц, наоборот, в апреле снизилась.
В Ростовской области птицефабрики уменьшили отпускные цены для мелкого опта до 10%. Одно из предприятий региона продает десяток яиц для небольших магазинов всего за 90 рублей. Что касается крупного опта, то цена обсуждается индивидуально с каждым партнером. Однако, вероятнее всего, розничная стоимость яиц в среднем составит 100-110 рублей.
Эксперты предсказывают скорое снижение цен на яйца из-за роста предложения продукта на рынке.
Ранее сообщалось, что готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей. На увеличение их стоимости в том числе повлияла годовая наценка на яйца. Подорожала и другая праздничная продукция.
Напомним, стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области.