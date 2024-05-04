Оптовые цены на яйца резко упали в Ростовской области перед Пасхой

В Ростовской области птицефабрики уменьшили отпускные цены для мелкого опта до 10%. Одно из предприятий региона продает десяток яиц для небольших магазинов всего за 90 рублей. Что касается крупного опта, то цена обсуждается индивидуально с каждым партнером. Однако, вероятнее всего, розничная стоимость яиц в среднем составит 100-110 рублей.