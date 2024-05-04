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Птицефабрики снизили стоимость яиц на 10-15%

Оптовые цены на яйца резко упали в Ростовской области перед Пасхой

4 мая 2024, 07:40
Фото: pxhere.com
Птицефабрики снизили стоимость яиц на 10-15%
Птицефабрики снизили стоимость яиц на 10-15%, сообщает «РБК Ростов».

Традиционного повышения цен на яйца перед Пасхой в этом году удалось избежать. Более того, оптовая отпускная стоимость яиц, наоборот, в апреле снизилась.

В Ростовской области птицефабрики уменьшили отпускные цены для мелкого опта до 10%. Одно из предприятий региона продает десяток яиц для небольших магазинов всего за 90 рублей. Что касается крупного опта, то цена обсуждается индивидуально с каждым партнером. Однако, вероятнее всего, розничная стоимость яиц в среднем составит 100-110 рублей.

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Эксперты предсказывают скорое снижение цен на яйца из-за роста предложения продукта на рынке.

Ранее сообщалось, что готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей. На увеличение их стоимости в том числе повлияла годовая наценка на яйца. Подорожала и другая праздничная продукция.

Напомним, стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области.

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