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Пасхальный кулич

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2024
Оптовые цены на яйца резко упали в Ростовской области перед Пасхой
Птицефабрики снизили стоимость яиц на 10-15%, сообщает «РБК Ростов».
4 мая 2024, 07:40
Готовые пасхальные куличи подорожали в Ростовской области до 400 рублей
2 мая 2024, 15:09
Топ-3 рецепта куличей, которые готовят на Пасху только на Дону
25 апреля 2024, 08:57
2023
Стало известно, где и когда возможно освятить куличи на Пасху в Ростове-на-Дону
15 апреля освятить куличи можно будет в течение всего дня в 55 храмах Ростова-на-Дону, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
14 апреля 2023, 17:22
Купить или печь: сколько стоят пасхальные куличи в Ростовской области
14 апреля 2023, 13:25

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