В Ростове стремительно растут цены на жилье в новостройках и даже блины

Денис Станиславов также рассказал, что бренд «Южная Бавария» существовал уже в конце XIX века, его создали российские и немецкие пивовары. После национализации завод стал работать под именем «Заря» и закрылся в 1995 году, сейчас инвесторы решили возродить производство на территории Шахт, в ассортимент планируют включить шесть сортов пива от светлого до темного пива.