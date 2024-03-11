В Ростове стремительно растут цены на жилье в новостройках и даже блины

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В понедельник, 11 марта, стало известно, что в Шахтах открыли новый пивной завод «Южная Бавария». Открытию завода способствовали несколько частных инвесторов, в том числе бывший мэр Шахт, ресторатор Денис Станиславов.
По словам Дениса Станиславова, новый завод способен производить 80 тонн напитков в месяц при условии работы персонала в две смены. Сам завод полностью автоматизирован, предприятие занимает площадь 350 квадратных метров, для выпуска пива достаточно двух сотрудников в смену. По предварительной информации, инвесторы приобрели для завода оборудование отечественного производства, потратив на оснащение предприятия 30 миллионов рублей.
Управляющий партнер ООО «Южная Бавария» Денис Станиславов добавил, что продукцию компании планируют сбывать на севере Ростовской области и в Москве. Некоторые столичные рестораны уже заинтересовались покупкой донского пива.
Денис Станиславов также рассказал, что бренд «Южная Бавария» существовал уже в конце XIX века, его создали российские и немецкие пивовары. После национализации завод стал работать под именем «Заря» и закрылся в 1995 году, сейчас инвесторы решили возродить производство на территории Шахт, в ассортимент планируют включить шесть сортов пива от светлого до темного пива.
Аналитики сервиса «Чек Индекс» рассказали корреспонденту RostovGazeta, что за год цены на «блинный набор» выросли на 13%, увеличив стоимость приготовления блинов до 144 рублей.
По словам аналитиков, для статистики использовали данные о продажах сетевой и традиционной торговли, а также сферы услуг, а для расчета затрат на приготовление блинов на четырех человек использовали классический рецепт: он включает 50 миллилитров молока, два яйца, 200 граммов пшеничной муки, три столовых ложки подсолнечного масла, а также ложку сахара и половину чайной ложки соли.
Общая стоимость такого набора продуктов составила 144 рубля, что на 13% больше показателей 2023 года.
По словам экспертов, за год дороже всего стали куриные яйца, прибавившие в цене 50-55%. Снизились цены только на подсолнечное масло, оно стало дешевле на 2-3%.
Возможной причиной роста стоимости «блинного набора» называют не только подорожавшие продукты, но также сезонный спрос.
«К масленичной неделе, как правило, многие пополняют запасы муки, блинных смесей и других продовольственных товаров», — утверждают специалисты.
Корреспондент RostovGazeta обратился в один из специализированных сервисов по оценке стоимости недвижимости, чтобы выяснить, сколько стоит квадратный метр жилья в ростовских новостройках.
По словам аналитиков, сейчас один «квадрат» в новостройках Ростова стоит в среднем 124 тысячи рублей. При этом в январе наблюдался резкий скачок цен, тогда стоимость жилья была на четыре тысячи рублей дороже и составляла 128 тысяч рублей.
Хотя цены продолжают колебаться из месяца в месяц, эксперты сообщают, что за последние пять лет новостройки в Ростове стали дороже в три раза. При этом жилье на вторичном рынке в 2019 году в среднем стоило 59 тысяч рублей за «квадрат», сейчас этот показатель вырос вдвое.