Цены на новостройки рухнули в Ростовской области после январского скачка

Однако с конца 2023 года квартиры в новостройках все же подорожали, в декабре стоимость квадрата оценивалась в среднем в 120 тысяч рублей. Но если сравнивать с показателями 2019 года, то покупателей это совсем не обрадует, так как за пять лет стоимость квадратного метра выросла втрое.