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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Цены на новостройки резко упали в Ростовской области в 2024 году

Цены на новостройки рухнули в Ростовской области после январского скачка

11 марта 2024, 10:54
Фото: donland.ru
Цены на новостройки резко упали в Ростовской области в 2024 году

Стоимость квадратного метра в новостройке в Ростове достигла 124 тысяч рублей

В Ростовской области с начала года снизилась стоимость квартир в новых домах, сообщили по запросу RostovGazeta в одном из специализированных сервисов.

В феврале 2024 года в регионе стоимость за квадратный метр составляла 124 тысячи рублей, но месяцем ранее она была 128 тысяч. При этом за месяц стало на две тысячи больше активных объявлений — 20,9 тысячи в феврале.

Однако с конца 2023 года квартиры в новостройках все же подорожали, в декабре стоимость квадрата оценивалась в среднем в 120 тысяч рублей. Но если сравнивать с показателями 2019 года, то покупателей это совсем не обрадует, так как за пять лет стоимость квадратного метра выросла втрое.

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Стоимость вторичного жилья также удвоилась за пять лет, и если в 2019 году квадратный метр в среднем оценивали в 59 тысяч рублей, то теперь он подорожал до 110 тысяч рублей.

Ранее ростовчанам рассказали, как купить квартиру на аукционе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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