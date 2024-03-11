Цены на новостройки рухнули в Ростовской области после январского скачка

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В феврале 2024 года в регионе стоимость за квадратный метр составляла 124 тысячи рублей, но месяцем ранее она была 128 тысяч. При этом за месяц стало на две тысячи больше активных объявлений — 20,9 тысячи в феврале.
Однако с конца 2023 года квартиры в новостройках все же подорожали, в декабре стоимость квадрата оценивалась в среднем в 120 тысяч рублей. Но если сравнивать с показателями 2019 года, то покупателей это совсем не обрадует, так как за пять лет стоимость квадратного метра выросла втрое.
Стоимость вторичного жилья также удвоилась за пять лет, и если в 2019 году квадратный метр в среднем оценивали в 59 тысяч рублей, то теперь он подорожал до 110 тысяч рублей.
Ранее ростовчанам рассказали, как купить квартиру на аукционе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.