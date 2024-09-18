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Цены на новостройки

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Сентябрь
Новостройки в Ростове подорожали до почти семи миллионов рублей
18 сентября, 07:20
Август
В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках
28 августа, 17:54
Июнь
Новостройки в Ростове подорожали на 100% за три года
28 июня, 15:23
Апрель
В Ростовской области зафиксирован резкий рост цен на новостройки
В Ростовской области в 2024 году продолжился рост стоимости квартир в новостройках, сообщили корреспонденту RostovGazeta на одном из тематических ресурсов.
10 апреля, 17:45
В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек
9 апреля, 17:55
За месяц квадратный метр новостройки в Ростове подорожал до 138 тыс рублей
Рост стоимости жилья в новостройках составил 2,3% за март, сообщили аналитики «Яндекс. Недвижимость».
9 апреля, 10:04
Март
В Ростове стремительно растут цены на жилье в новостройках и даже блины
В Ростовской области строят пивные заводы, пока ростовчане ужасаются ценам на новостройки и приготовление блинов перед Масленицей.
11 марта, 15:38
Цены на новостройки рухнули в Ростовской области после январского скачка
В Ростовской области с начала года снизилась стоимость квартир в новых домах, сообщили по запросу RostovGazeta в одном из специализированных сервисов.
11 марта, 10:54

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