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Апрель
Риелтор советует поторопиться желающим купить жилье в Ростове-на-Дону
Предложений о продаже квартир сейчас много, цены на вторичное жилье снижены, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.
16 апреля, 10:56
Март
Цены на новостройки рухнули в Ростовской области после январского скачка
В Ростовской области с начала года снизилась стоимость квартир в новых домах, сообщили по запросу RostovGazeta в одном из специализированных сервисов.
11 марта, 10:54
Февраль
В Ростове-на-Дону вторичное жилье подорожало в два раза за пять лет
24 февраля, 05:40
Январь
Рынок жилья: судьба «вторички» ждет и новостройки
18 января, 13:51

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