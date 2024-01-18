Рынок жилья: судьба «вторички» ждет и новостройки

Переключению внимания покупателей со «вторички» на «первичку» способствуют не только квартиры с готовым ремонтом, но и ситуация с выдачей кредитов. При нынешней ставке ЦБ в 16% ипотечные кредиты не могут быть ниже 17-20%, а это уже, как говорят эксперты рынка, линия отсечения. Но на «первичке» ведь, в отличие от вторичного рынка, сохраняются льготные ипотечные кредиты, субсидируемые государством, — для айтишников, семей с детьми и т. п. И даже если гражданину, нуждающемуся в новом жилье, не повезло родиться айтишником, в кругу его родных или друзей представитель столь интересной и важной для государства профессии вполне может найтись, а все остальное — дело техники.