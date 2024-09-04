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Продажи

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2024
Риелтор объяснила в цифрах, как выросла стоимость жилья в Ростове
4 сентября, 08:47
В Ростове может встать строительство многоквартирных домов
Рынок вторичного жилья оживился в Ростове после ухода ряда программ по льготной ипотеке. Квартиры в «хрущевках» в основном покупают за наличный расчет. В новостройках интерес покупателей вызывают лишь однокомнатные квартиры — студии. Об этом сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.
30 июля, 07:47
В Wildberries сообщили, как развод Бакальчук изменит работу маркетплейса в Ростове
24 июля, 16:45
Жители Ростова-на-Дону стали массово скупать загородные дома и дачи
1 июля, 13:08
Общественник Махмудов призвал ужесточить продажи алкоголя в Ростовской области
Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta о необходимости ввести ряд ограничений, ужесточающих продажи алкоголя в Ростовской области.
21 июня, 09:12
Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха
14 мая, 07:30
Рынок жилья в Ростове просел в феврале на 20%
Продажи квартир в Ростове просели как минимум на 20%. Это произошло потому, что из числа покупателей отсеялось много инвесторов, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.
28 февраля, 11:11
В Ростовской области продают джинсовый бизнес за 39 млн рублей
В Ростовской области продают два предприятия по производству джинсы в Батайске и на территории региона, сведения об этом появились на портале объявлений.
28 февраля, 10:30
За 1,5 года цена торгового дома Яблоковых в Ростове выросла на 50 миллионов
В центре Ростова цена торгового дома Яблоковых выросла до 379 миллионов рублей за 1,5 года продажи, сведения об этом появились на портале объявлений.
24 февраля, 14:57
Красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило
19 января, 06:58
Рынок жилья: судьба «вторички» ждет и новостройки
18 января, 13:51
2023
«Метро» будет в Ростове-на-Дону в 2024 году
26 декабря 2023, 07:11
В Ростове нашли самых дорогих Дедов Морозов в России
19 декабря 2023, 10:22
Урбанист Зайцев объяснил, почему новостройки Ростова некому будет покупать
6 декабря 2023, 12:15
Ростовскую область накрыло дождями и снегом, пока депутат рассуждал о будущем армии
25 ноября 2023, 15:41
Колечки, цепочки, сережки: жители Ростова начали массово скупать ювелирку в 2023 году
22 ноября 2023, 09:22
«Полмиллиона за квадратный метр»: почему жильё в Сочи такое дорогое
22 августа 2023, 19:24

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