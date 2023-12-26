«Метро» будет в Ростове-на-Дону в 2024 году

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
В организации рассказали ТАСС, что она сохраняет свою операционную деятельность и останется в следующем году. При этом за последние годы продажи выросли более чем на 22% — до 2,9 миллиарда евро.
Всего у организации насчитывается 11 тысяч работников в 51 городе. Она управляет 93 торговыми центрами в стране.
Добавим, что один из комплексов есть в Ростове на улице Доватора, 255. В данный момент он работает в обычном режиме.
Ранее эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.