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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Metro рассказала о перспективах работы в Ростове

«Метро» будет в Ростове-на-Дону в 2024 году

26 декабря 2023, 07:11
Фото: 1MI
Metro рассказала о перспективах работы в Ростове

Metro продолжит работу в Ростове-на-Дону в 2024 году

Ритейлер Metro намерен в следующем году продолжить работу в России, в том числе Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе компании.

В организации рассказали ТАСС, что она сохраняет свою операционную деятельность и останется в следующем году. При этом за последние годы продажи выросли более чем на 22% — до 2,9 миллиарда евро.

Всего у организации насчитывается 11 тысяч работников в 51 городе. Она управляет 93 торговыми центрами в стране.

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Добавим, что один из комплексов есть в Ростове на улице Доватора, 255. В данный момент он работает в обычном режиме.

Ранее эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Продажи
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