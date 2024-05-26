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Пиво

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Май
Почти 1000 литров австрийского пива уничтожат в Ростовской области
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал компанию из Краснодарского края «АЛПБ-групп» за поставки нелегальной алкогольной продукции, говорится в документах на сайте суда.
26 мая, 13:09
Март
Производители предупредили о резком подорожании пива в Ростовской области
В Ростовской области стоимость пива может вырасти в цене в пределах от 8 до 15%, сообщают СМИ.
18 марта, 12:55
В Ростове продают сеть баров и пивных магазинов за 53 миллиона рублей
15 марта, 11:23
В Ростове стремительно растут цены на жилье в новостройках и даже блины
В Ростовской области строят пивные заводы, пока ростовчане ужасаются ценам на новостройки и приготовление блинов перед Масленицей.
11 марта, 15:38
Бывший мэр Шахт Станиславов открыл пивной завод
В Ростовской области частные инвесторы, в числе которых упоминается и бывший мэр Шахт Денис Станиславов, открыли пивной завод «Южная Бавария», об этом сообщили донские СМИ.
11 марта, 12:55
В Ростовской области предприниматели массово продают пивные заводы и пивоварни
2 марта, 12:23
Январь
В Ростовской области выставили на продажу пивной завод за 350 млн рублей
20 января, 09:47
Декабрь 2023
Россия отказалась о генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону
Россия приняла решение отказаться генконсульства Румынии на территории Ростова-на-Дону, сказано в распоряжении правительства РФ.
12 декабря 2023, 06:24
Октябрь 2023
Нутрициолог предупредила ростовчан о глистах после употребления раков с пивом
31 октября 2023, 14:07
Июль 2023
Появилось видео допроса похитителя шестилетней девочки в Шахтах
В Интернете опубликованы кадры допроса жителя Шахт, подозреваемого в похищении шестилетней девочки, ролик разместило региональное УСКР.
19 июля 2023, 11:10

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