Производители предупредили о резком подорожании пива в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Известия» пишут, что повысить стоимость хотят крупные производители этого напитка. Они уже сообщили торговым сетям о своем намерении.
При этом ритейлеры обещают поднимать стоимость продукции постепенно. По информации издания, ценники могут переписать уже 1 апреля.
Отмечается, что сети всегда стараются плавно повышать отпускные цены, избегая резких колебаний стоимости товаров на полках магазинов.
Добавим, что напитки и продукты постоянно дорожают в регионе, что вызывает недовольство среди местных жителей. Так, кофе «на вынос» вырос в цене в Ростове на 13% за год.
А продукты подорожали на 9% в январе в Ростовской области.