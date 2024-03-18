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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Стало известно, на сколько подорожает пиво в Ростовской области

Производители предупредили о резком подорожании пива в Ростовской области

18 марта 2024, 12:55
Фото: Pxhere
Стало известно, на сколько подорожает пиво в Ростовской области

Пиво подорожает на 15% в Ростовской области

В Ростовской области стоимость пива может вырасти в цене в пределах от 8 до 15%, сообщают СМИ.

«Известия» пишут, что повысить стоимость хотят крупные производители этого напитка. Они уже сообщили торговым сетям о своем намерении.

При этом ритейлеры обещают поднимать стоимость продукции постепенно. По информации издания, ценники могут переписать уже 1 апреля.

Кофе «на вынос» подорожал в Ростове на 13% за год
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Отмечается, что сети всегда стараются плавно повышать отпускные цены, избегая резких колебаний стоимости товаров на полках магазинов.

Добавим, что напитки и продукты постоянно дорожают в регионе, что вызывает недовольство среди местных жителей. Так, кофе «на вынос» вырос в цене в Ростове на 13% за год.

А продукты подорожали на 9% в январе в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Пиво#Производители
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