Какие изменения ждут Левобережье Ростова-на-Дону с новой транспортной инфраструктурой

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В рамках создания нового жилого района планируется расширить улицу Левобережная до четырех полос и построить дублер этой дороги для обеспечения транспортной доступности и развития жилой инфраструктуры на береговой зоне.
По словам министра транспорта, скорее всего, будет построена дорога эстакадного типа, что позволит сэкономить на выкупе земельных участков и модернизации инженерных коммуникаций в этом районе.
«Развитие этих территорий — это уже реальность, а не просто планы, » — заявил заместитель губернатора Ростовской области на совещании. «Мы должны оперативно решить вопросы, связанные с транспортной доступностью развивающихся территорий, » — добавил Владимир Окунев.
Планируется, что дублер Левобережной пройдет от Ворошиловского моста, обойдет территорию Гребного канала через новую развязку и присоединится к кольцу близ Батайска. Также будут задействованы улицы Пойменная и Бориса Слюсаря. Позднее планируется проложить магистральные дороги, ведущие в жилой массив, а также обустроить внутриквартальные проезды и улицы внутри жилой застройки.
Расширение Левобережной до четырех полос необходимо для более эффективной дифференциации автомобильных потоков в обоих направлениях. Финансирование проекта будет определено после завершения проектно-сметной документации и определения стоимости работ.
Источник: телеграм-канал «Дон меняется».