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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Какие изменения ждут Левобережье Ростова-на-Дону с новой транспортной инфраструктурой

Какие изменения ждут Левобережье Ростова-на-Дону с новой транспортной инфраструктурой

11 марта 2024, 12:07
Фото: Телеграм-канал «Дон меняется»
На заседании регионального министерства, Владимир Окунев, министр транспорта Ростовской области, поделился планами по комплексной застройке Левого берега Дона.

В рамках создания нового жилого района планируется расширить улицу Левобережная до четырех полос и построить дублер этой дороги для обеспечения транспортной доступности и развития жилой инфраструктуры на береговой зоне.

По словам министра транспорта, скорее всего, будет построена дорога эстакадного типа, что позволит сэкономить на выкупе земельных участков и модернизации инженерных коммуникаций в этом районе.

«Развитие этих территорий — это уже реальность, а не просто планы, » — заявил заместитель губернатора Ростовской области на совещании. «Мы должны оперативно решить вопросы, связанные с транспортной доступностью развивающихся территорий, » — добавил Владимир Окунев.

Планируется, что дублер Левобережной пройдет от Ворошиловского моста, обойдет территорию Гребного канала через новую развязку и присоединится к кольцу близ Батайска. Также будут задействованы улицы Пойменная и Бориса Слюсаря. Позднее планируется проложить магистральные дороги, ведущие в жилой массив, а также обустроить внутриквартальные проезды и улицы внутри жилой застройки.

Расширение Левобережной до четырех полос необходимо для более эффективной дифференциации автомобильных потоков в обоих направлениях. Финансирование проекта будет определено после завершения проектно-сметной документации и определения стоимости работ.

Источник: телеграм-канал «Дон меняется».

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