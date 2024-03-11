Какие изменения ждут Левобережье Ростова-на-Дону с новой транспортной инфраструктурой

Планируется, что дублер Левобережной пройдет от Ворошиловского моста, обойдет территорию Гребного канала через новую развязку и присоединится к кольцу близ Батайска. Также будут задействованы улицы Пойменная и Бориса Слюсаря. Позднее планируется проложить магистральные дороги, ведущие в жилой массив, а также обустроить внутриквартальные проезды и улицы внутри жилой застройки.