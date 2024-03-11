Зарплаты в Ростовской области оказались на 3,5 тыс меньше, чем на Кубани

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В среднем в регионе в феврале можно было устроиться на 53,8 тысячи рублей. А месяцем ранее зарплата была ниже — 49,8 тысячи.
По итогам февраля, средняя предлагаемая зарплата в регионе оказалась на шесть тысяч рублей ниже, чем в среднем по России.
В 2023 году она выросла на 7 тысяч рублей, а ожидания людей по доходам выросли на 8 тысяч.
Наиболее высокие зарплаты предлагаются в сферах высшего и среднего менеджмента (99,9 тысячи рублей), автобизнеса (79 тысяч рублей) и добычи сырья (75 тысяч рублей).
Самые высокие предлагаемые зарплаты оказались в Чукотском АО — 93,6 тысячи рублей. На втором и третьем местах идут Подмосковье и Ленинградская область. В соседнем Краснодарском крае кандидатам предлагают платить 57,3 тысячи рублей.
Ранее донской регион оказался в числе самых закредитованных субъектов.
До этого жители оценили свое счастье в сумму 233 тысячи рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.