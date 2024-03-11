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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Предлагаемые зарплаты в Ростовской области оказались меньше общероссийских

Зарплаты в Ростовской области оказались на 3,5 тыс меньше, чем на Кубани

11 марта 2024, 12:32
Фото: flickr.com/cc by 2.0/aaronjacobs
Предлагаемые зарплаты в Ростовской области оказались меньше общероссийских
По данным HH.ru, в Ростовской области средние предлагаемые зарплаты оказались ниже, чем средние по всей стране.

В среднем в регионе в феврале можно было устроиться на 53,8 тысячи рублей. А месяцем ранее зарплата была ниже — 49,8 тысячи.

По итогам февраля, средняя предлагаемая зарплата в регионе оказалась на шесть тысяч рублей ниже, чем в среднем по России.

В 2023 году она выросла на 7 тысяч рублей, а ожидания людей по доходам выросли на 8 тысяч.

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Наиболее высокие зарплаты предлагаются в сферах высшего и среднего менеджмента (99,9 тысячи рублей), автобизнеса (79 тысяч рублей) и добычи сырья (75 тысяч рублей).

Самые высокие предлагаемые зарплаты оказались в Чукотском АО — 93,6 тысячи рублей. На втором и третьем местах идут Подмосковье и Ленинградская область. В соседнем Краснодарском крае кандидатам предлагают платить 57,3 тысячи рублей.

Ранее донской регион оказался в числе самых закредитованных субъектов.

До этого жители оценили свое счастье в сумму 233 тысячи рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Регион
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