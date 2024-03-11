Ростовская область попала в число наиболее закредитованных регионов

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2024 году составляет 68,9%. А объем задолженности в среднем на одного человека достигает 373 тысячи рублей.
Ростовская область в рейтинге находится рядом со Ставропольем и Ульяновской областью.
Лидером стала Ингушетия с объемом задолженности на одного человека 56 тысяч рублей. Далее идут Крым и Чечня.
А хуже всего ситуация в Тыве с показателем 892 тысячи рублей.
Средний уровень закредитованности россиян увеличился и на начало 2024 года составил 57,1%.
Ранее назвали УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.