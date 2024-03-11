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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Каждый житель Ростовской области в среднем задолжал банку 373 тыс рублей

Ростовская область попала в число наиболее закредитованных регионов

11 марта 2024, 06:56
Фото: flickr.com/cc by sa 2.0/lordferguson
Каждый житель Ростовской области в среднем задолжал банку 373 тыс рублей
Ростовская область оказалась на 54 месте рейтинга уровня закредитованности регионов, сообщает РИА «Новости».

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2024 году составляет 68,9%. А объем задолженности в среднем на одного человека достигает 373 тысячи рублей.

Ростовская область в рейтинге находится рядом со Ставропольем и Ульяновской областью.

Лидером стала Ингушетия с объемом задолженности на одного человека 56 тысяч рублей. Далее идут Крым и Чечня.

Названы УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду
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А хуже всего ситуация в Тыве с показателем 892 тысячи рублей.

Средний уровень закредитованности россиян увеличился и на начало 2024 года составил 57,1%.

Ранее назвали УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рейтинг#Долг#Закредитованность
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