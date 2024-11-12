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Потепление в Ростовской области

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2024
«Зима откладывается»: ростовчан предупредили о рекордном потеплении до +10 градусов
12 ноября, 16:38
В ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области
24 мая, 11:17
Стало известно, как на экономике России скажется изменение климата
Глобальное потепление меньше всего несет угрозу экономикам таких стран, как Россия и Канада, об этом сообщил портал «Новые известия».
21 апреля, 05:13
2023
Потепление до 28 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 9 июня
В Ростове-на-Дону на этой неделе температура воздуха может подняться до 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
5 июня 2023, 05:59

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