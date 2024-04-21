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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:44

Глобальное потепление не повлияет на экономику России

Стало известно, как на экономике России скажется изменение климата

21 апреля 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney

Глобальное потепление не повлияет на экономику России

Глобальное потепление меньше всего несет угрозу экономикам таких стран, как Россия и Канада, об этом сообщил портал «Новые известия».

Издание со ссылкой на учёных из Потсдамского института климатических исследований сообщает, что уже к середине текущего столетия, то есть через каких то 2-3 десятилетия, глобальное потепление принесет ущерб мировым странам на сумму 38 триллионов долларов. При этом совокупный доход упадет на 19%.

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Такие мировые державы, как США и Германия потеряют 11% ВВП. Чуть больше потеряет Франция — 13%. Однако наибольший ущерб понесут: Ирак (30%), Катар (31%) и Пакистан (26%). Россия и Канала входят в число стран, у которых ВВП будет только расти.

Ранее ростовчанин пожаловался, что температура в салоне автобуса достигла 40 градусов. Причем водители при этом еще и включают печки на обогрев.

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