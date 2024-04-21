Стало известно, как на экономике России скажется изменение климата

Издание со ссылкой на учёных из Потсдамского института климатических исследований сообщает, что уже к середине текущего столетия, то есть через каких то 2-3 десятилетия, глобальное потепление принесет ущерб мировым странам на сумму 38 триллионов долларов. При этом совокупный доход упадет на 19%.