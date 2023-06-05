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Потепление до 28 градусов ожидается в Ростове-на-Дону с 9 июня

5 июня 2023, 05:59
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на этой неделе температура воздуха может подняться до 28 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник, 5 и 6 июня, столбики термометров будут показывать 24 градуса. Синоптики обещают облачную погоду, осадков не будет. Скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.

В среду температура составит 25 градусов, в четверг — 26 градусов. А в пятницу, 8 числа, может потеплеть до 28 градусов. Это будет самый теплый день на этой неделе.

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На выходных средняя температура составит около 26 градусов и могут пройти дожди. Скорость ветра в этот период не изменится.

Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.

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