Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В понедельник и вторник, 5 и 6 июня, столбики термометров будут показывать 24 градуса. Синоптики обещают облачную погоду, осадков не будет. Скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.
В среду температура составит 25 градусов, в четверг — 26 градусов. А в пятницу, 8 числа, может потеплеть до 28 градусов. Это будет самый теплый день на этой неделе.
На выходных средняя температура составит около 26 градусов и могут пройти дожди. Скорость ветра в этот период не изменится.
Ранее ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области.