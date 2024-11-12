«Зима откладывается»: ростовчан предупредили о рекордном потеплении до +10 градусов

Posted 12 ноября, 16:38
Published 12 ноября, 16:38
Modified 12 ноября, 16:40
Updated 12 ноября, 16:40
Метеорологи наблюдают обширный антициклон. Он характеризуется сильной облачностью. Именно облака не дают атмосфере остывать. Поэтому осень не сдаёт свои позиции, а наступление зимних холодов откладывается.
Жителям Юга России нужно быть готовыми к «волне околорекордного тепла». Ожидается устойчивое потепление до +5 — +10 градусов. На черноморских курортах температура воздуха поднимется до +15 градусов и выше.
Ранее сообщалось, что ноябрьское потепление в Ростовской области может погубить берёзы, клёны и осины. Переменчивая погода может вызвать у растений серьёзный стресс, разрушить их клетки, снизить иммунитет и спровоцировать заболевания.