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Posted 12 ноября, 16:38

Published 12 ноября, 16:38

Modified 12 ноября, 16:40

Updated 12 ноября, 16:40

Климатическая зима на Юге России откладывается

«Зима откладывается»: ростовчан предупредили о рекордном потеплении до +10 градусов

12 ноября 2024, 16:38
Фото: 1MI. Климатическая зима на Юге России откладывается

Жителей Ростовской области предупредили о рекордном потеплении до +10 градусов

Климатическая зима на Юге России откладывается, сообщили синоптики Центра погоды «Фобос».

Метеорологи наблюдают обширный антициклон. Он характеризуется сильной облачностью. Именно облака не дают атмосфере остывать. Поэтому осень не сдаёт свои позиции, а наступление зимних холодов откладывается.

Жителям Юга России нужно быть готовыми к «волне околорекордного тепла». Ожидается устойчивое потепление до +5 — +10 градусов. На черноморских курортах температура воздуха поднимется до +15 градусов и выше.

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Ранее сообщалось, что ноябрьское потепление в Ростовской области может погубить берёзы, клёны и осины. Переменчивая погода может вызвать у растений серьёзный стресс, разрушить их клетки, снизить иммунитет и спровоцировать заболевания.

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