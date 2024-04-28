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Дети в Ростове\

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Апрель 2024
«Они пытались меня укусить!»: ростовчане в ужасе от подражающих животным детей
Дети, которые ведут себя как животные, стали пугать жителей Ростова, об этом они сообщают в местной соцсети.
28 апреля 2024, 06:29
Май 2023
Власти Ростова взялись за проблему работающих нелегально подростков
В Ростове-на-Дону большая часть трудоустроенных детей не оформлена официально, прозвучало на заседании в администрации города.
18 мая 2023, 08:17

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