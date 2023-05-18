Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Согласно последним данным, через Центры занятости пройдут около 1,5 тысячи несовершеннолетних, но желающих гораздо больше. В связи с чем появился вопрос о том, какая это будет форма работы для детей и где они будут находиться.
«Статистика прошлых лет показывает, что абсолютное большинство детей работают неофициально. Этот вопрос нужно обсуждать с работодателями, чтобы эта сфера стала более прозрачной», — прозвучало на заседании.
Отмечается, что в основном трудоустраиваются те, кто переходят в 9 и 10 классы — подростки от 14 лет и старше. Глава городской администрации Алексей Логвиненко объяснил, что Центр занятости дает не самые лучшие места, которые заслуживают дети. Он поручил создать рабочую группу для взаимодействия с работодателями по этому вопросу.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали вакансии с высокой зарплатой и без опыта работы.