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Власти Ростова взялись за проблему работающих нелегально подростков

18 мая 2023, 08:17
Фото: 1MI
Большинство детей в Ростове-на-Дону работают неофициально
В Ростове-на-Дону большая часть трудоустроенных детей не оформлена официально, прозвучало на заседании в администрации города.

Согласно последним данным, через Центры занятости пройдут около 1,5 тысячи несовершеннолетних, но желающих гораздо больше. В связи с чем появился вопрос о том, какая это будет форма работы для детей и где они будут находиться.

«Статистика прошлых лет показывает, что абсолютное большинство детей работают неофициально. Этот вопрос нужно обсуждать с работодателями, чтобы эта сфера стала более прозрачной», — прозвучало на заседании.

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Отмечается, что в основном трудоустраиваются те, кто переходят в 9 и 10 классы — подростки от 14 лет и старше. Глава городской администрации Алексей Логвиненко объяснил, что Центр занятости дает не самые лучшие места, которые заслуживают дети. Он поручил создать рабочую группу для взаимодействия с работодателями по этому вопросу.

Ранее в Ростове-на-Дону назвали вакансии с высокой зарплатой и без опыта работы.

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