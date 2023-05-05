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Минздрав раскрыл данные о зарплатах самых обеспеченных главврачей поликлиник Ростова

5 мая 2023, 10:15
Фото: rdp4.ru
Минздрав раскрыл данные о зарплатах самых обеспеченных главврачей поликлиник Ростова
В Ростове назвали руководителей городских поликлиник с высокой среднемесячной зарплатой по итогам 2022 года, сведения появились на портале донского Минздрава.

За последние два дня в Ростовской области стали известны заработки главврачей как донских больниц, так и больниц Ростова, незаслуженно остались без внимания только заработки руководителей поликлиник Ростова-на-Дону.

Если говорить о поликлиниках Ростова-на-Дону, то самым состоятельным руководителем стал главврач поликлиники №4 Александр Середа, чей среднемесячный доход в прошлом году составлял примерно 151,2 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошли руководитель поликлиники №41 Григорий Романенко с доходом 143,6 тысячи рублей, а также его коллега из поликлиники №16 Дмитрий Стагниев, чья зарплата в среднем составляла 138 тысяч рублей. Самые скромные доходы в регионе оказались у главврача поликлиники №7 Сергея Бородулина — 78 тысяч рублей.

Минздрав назвал зарплаты самых состоятельных главврачей Ростова-на-Дону в 2022 году
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Среди руководителей детских поликлиник абсолютным лидером по заработку стал главврач детской поликлиники №45 Андрей Евдокимов, зарабатывающий около 154 тысяч рублей ежемесячно. За ним в рейтинге следует главврач детской поликлиники №4 Алла Бадальянц с доходом около 143 тысяч рублей в месяц, ниже расположился Артем Левчин из детской поликлиники Железнодорожного района, получавший 141,2 тысячи рублей в месяц в 2022 году.

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