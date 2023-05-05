Если говорить о поликлиниках Ростова-на-Дону, то самым состоятельным руководителем стал главврач поликлиники №4 Александр Середа, чей среднемесячный доход в прошлом году составлял примерно 151,2 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошли руководитель поликлиники №41 Григорий Романенко с доходом 143,6 тысячи рублей, а также его коллега из поликлиники №16 Дмитрий Стагниев, чья зарплата в среднем составляла 138 тысяч рублей. Самые скромные доходы в регионе оказались у главврача поликлиники №7 Сергея Бородулина — 78 тысяч рублей.