Документальный фильм

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Февраль
Международный кинофестиваль проведут в Ростове-на-Дону
27 февраля, 05:39
Июль 2023
В Ростове состоится первый международный кинофестиваль «Линия фронта»
В Ростове с 28 ноября по 1 декабря пройдет фестиваль документальных фильмов о войне и военных репортажей «Линия фронта», об этом рассказал портал ТАСС.
1 июля 2023, 13:09

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