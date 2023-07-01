«Возможно, мы откроем для себя новые имена. Сейчас начинается конкурсный отбор», — рассказал руководитель поискового объединения, добавив, что после оценки жюри гости фестиваля смогут увидеть лучшие кинопроекты и репортажи с мест событий. Кроме того, в рамках фестиваля, который продлится четыре дня, собираются провести мастер-классы.