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В Ростове состоится первый международный кинофестиваль «Линия фронта»

1 июля 2023, 13:09
Фото: mil.ru
В Ростове состоится первый международный кинофестиваль «Линия фронта»
В Ростове с 28 ноября по 1 декабря пройдет фестиваль документальных фильмов о войне и военных репортажей «Линия фронта», об этом рассказал портал ТАСС.

Осенью с 28 ноября в Ростове-на-Дону пройдет первый международный кинофестиваль «Линия фронта», в котором своими кинолентами и репортажами поделятся кинодокументалисты и военкоры из Белоруссии, Сербии и Черногории, побывавшие в зоне СВО.

Руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал ТАСС, что идея кинофестиваля родилась в Донбассе, где работали профессионалы в области военной документалистики из Белоруссии, Сербии и Черногории. По словам Кудрякова, военно-историческими фильмами также заинтересовались Китай и Южная Корея.

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«Возможно, мы откроем для себя новые имена. Сейчас начинается конкурсный отбор», — рассказал руководитель поискового объединения, добавив, что после оценки жюри гости фестиваля смогут увидеть лучшие кинопроекты и репортажи с мест событий. Кроме того, в рамках фестиваля, который продлится четыре дня, собираются провести мастер-классы.

Ранее в Ростовской области прошел «Фестиваль Лаванды».

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