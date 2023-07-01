Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Осенью с 28 ноября в Ростове-на-Дону пройдет первый международный кинофестиваль «Линия фронта», в котором своими кинолентами и репортажами поделятся кинодокументалисты и военкоры из Белоруссии, Сербии и Черногории, побывавшие в зоне СВО.
Руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков рассказал ТАСС, что идея кинофестиваля родилась в Донбассе, где работали профессионалы в области военной документалистики из Белоруссии, Сербии и Черногории. По словам Кудрякова, военно-историческими фильмами также заинтересовались Китай и Южная Корея.
«Возможно, мы откроем для себя новые имена. Сейчас начинается конкурсный отбор», — рассказал руководитель поискового объединения, добавив, что после оценки жюри гости фестиваля смогут увидеть лучшие кинопроекты и репортажи с мест событий. Кроме того, в рамках фестиваля, который продлится четыре дня, собираются провести мастер-классы.
Ранее в Ростовской области прошел «Фестиваль Лаванды».