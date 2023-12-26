Как дешево отдохнуть на Черном море жителям Ростова-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону стали активнее планировать свой отпуск в летний период. Некоторые рассматривают зарубежные направления, другие хотят поплавать в Черном море на территории России. Как дешево отдохнуть, в материале RostovGazeta.