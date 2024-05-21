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Фермеры в Ростове

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Май 2024
Фермер предсказал резкое падение цен на клубнику в Ростове
21 мая 2024, 16:17
Июнь 2023
Губернатор заявил, что уборка урожая на Дону задерживается на неделю из-за погоды
В Ростовской области уборка урожая в этом году начнется позже из-за погодных условий, сообщил губернатор Василий Голубев.
10 июня 2023, 09:01

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