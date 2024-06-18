Фирменное название

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Июнь
Магазины «Леруа Мерлен» в Ростове сменят вывеску на «Лемана про»
Сеть магазинов «Леруа Мерлен», которая также представлена в Ростовской области, сменит название уже в этом году, сообщает ТАСС.
18 июня, 09:14
Август 2023
Фирменному поезду Ростов — Москва вернут название «Тихий Дон»
Фирменный поезд, который курсирует из Москвы в Ростов-на-Дону, снова получит название «Тихий Дон», прозвучало на заседании в правительстве региона.
23 августа 2023, 12:00

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