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Хоккей

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2023
Водитель в Ростове протащил привязанного к машине человека по гололеду
16 декабря 2023, 06:17
Ростовчане начали играть в хоккей на обледеневших тротуарах
13 декабря 2023, 05:32
2017
ХК "Ростов" набрал 6 очков в поединке с "Юниором-Спутником"
27 февраля 2017, 06:51

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