Информация уточняется

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Ноябрь 2023
Ростовчане снова заявили о грохоте и следах в небе днем 8 ноября
В небе над Ростовом-на-Дону в очередной раз появился след, а вместе с ним и громкий звук, сообщили местные жители в соцсетях.
8 ноября 2023, 09:04
Июль 2023
Стала известна причина аварии с военным самолетом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону авария с военным самолетом Ан-72 произошла во время его захода на посадку, сообщают СМИ.
13 июля 2023, 13:16

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