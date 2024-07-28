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Какая рыба есть в Ростове

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2024
Рыбак в Ростовской области выловил редкую рыбу-убийцу
Рыбак в Ростовской области выловил в Северском Донце необычную для здешних вод рыбину, сообщается в местной группе «ВКонтакте».
28 июля 2024, 07:38
2023
Где ловить рыбу в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области для любителей рыбалки созданы все условия для хорошего улова и душевного отдыха на природе. Где можно ловить рыбу в регионе, в материале RostovGazeta.
16 июня 2023, 04:43

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