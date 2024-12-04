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Калужская область

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Декабрь
В Минобороны сообщили, что за беспилотники сбили в Ростовской области
В Ростовской области ранним утром 4 декабря перехватили 12 дронов. В Министерстве обороны России уточнили, какого типа беспилотники уничтожили на Дону.
4 декабря, 05:59
Сентябрь
Предприятие в Ростовской области произвело 60 тонн мяса из килограмма сырья
Специалисты Россельхознадзора раскрыли фантомную площадку по производству говядины. Там из одного килограмма сырья якобы сделали 60 тонн говядины.
23 сентября, 12:00
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря за ночь сбили 16 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ 21 сентября.
21 сентября, 05:31

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