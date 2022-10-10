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Коломейцев Николай Васильевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 1 сентября 1956, хутор Проциков Багаевского района Ростовской области

Образование: Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности "инженер-механик" , Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "менеджер-экономист".

Партия: КПРФ

Социальные сети

Резюме

Депутат Государственной Думы ФС РФ

Биография

1994 - 1997

Депутат Законодательного собрания Ростовской области

1997 - По настоящее время

Депутат Госдумы ФС РФ

2002 - По настоящее время

Первый секретарь Ростовского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ.

2008 - По настоящее время

Член президиума ЦК КПРФ.

Медиапортрет

Медиапортрет

Свой рецепт по изменению принципов государственного управления, которые остановят страну от окончательной деградации и позволят нормально развиваться, рассказал RostovGazeta депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ, первый замруководителя фракции в Госдуме, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Николай Васильевич Коломейцев.

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