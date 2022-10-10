Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 1 сентября 1956, хутор Проциков Багаевского района Ростовской области
Образование: Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности "инженер-механик" , Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "менеджер-экономист".
Партия: КПРФ
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Депутат Законодательного собрания Ростовской области
Депутат Госдумы ФС РФ
Первый секретарь Ростовского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ.
Член президиума ЦК КПРФ.
Свой рецепт по изменению принципов государственного управления, которые остановят страну от окончательной деградации и позволят нормально развиваться, рассказал RostovGazeta депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ, первый замруководителя фракции в Госдуме, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Николай Васильевич Коломейцев.
Шахтеры Ростовской области, которые более полутора лет не получают зарплату, вышли на митинг в центре Ростова-на-Дону. На митинге выступили первый секретарь Ростовского-на-Дону городского комитета КПРФ Евгений Бессонов и депутат Госдумы от КПРФ Коломейцев Николай Васильевич.
В Таганроге подвели итоги выборов депутатов Госдумы. В результате голосования среди одномандатников лидирует Юрий Кобзев. За него проголосовали почти 40% избирателей. На второй позиции идет Николай Коломейцев.
Шахтеры Ростовской области, которые более полутора лет не получают зарплату, вышли на митинг в центре Ростова-на-Дону в понедельник вечером, рассказал RostovGazeta активист Валерий Дьяконов.
В Таганроге Ростовской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы, которые состоялись в воскресенье, сообщает в понедельник горадминистрация.
Свой рецепт по изменению принципов государственного управления, которые остановят страну от окончательной деградации и позволят нормально развиваться, рассказал RostovGazeta депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ, первый замруководителя фракции в Госдуме, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Николай Коломейцев.