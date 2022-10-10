Шахтеры Ростовской области, которые более полутора лет не получают зарплату, вышли на митинг в центре Ростова-на-Дону. На митинге выступили первый секретарь Ростовского-на-Дону городского комитета КПРФ Евгений Бессонов и депутат Госдумы от КПРФ Коломейцев Николай Васильевич.