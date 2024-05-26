Конкуренты

Бизнесмен в Ростове подкупил конкурента, чтобы сорвать госконтракт

В Ростове задержали горожанина, который подкупил руководителя фирмы-конкурента, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.