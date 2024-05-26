Ростов или Краснодар? Туристы рассказали, где лучше жить и отдыхать

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Ростов-на-Дону и Краснодар — два крупных города на юге России, каждый со своими особенностями и преимуществами для жизни. Расположенный на берегу реки Дон, Ростов-на-Дону является одним из крупнейших городов России, стал городом с населением в миллион человек еще в 1987 году, он считается центром Южного федерального округа.
Краснодар является самым близким к Черному морю крупным городом, за исключением, конечно, прибрежных поселений. Он стал городом с населением в миллион человек всего несколько лет назад, благодаря стремительному росту и большому притоку людей, которые выбирают его в качестве постоянного места жительства из разных регионов России.
В настоящее время практически весь город застроен домами, и также как в Ростове здесь наблюдается большое количество пробок на дорогах (вечером до 8-9 баллов, что является печальной реальностью). Также существуют проблемы с нехваткой школ и детских садов. Город не был готов к такому быстрому росту и постоянному притоку людей как в его пределах, так и в окрестностях.
Туристы отмечают, что среди приятных особенностей Краснодара можно назвать знаменитый парк, или, как его еще называют, парк Галицкого. Кроме того, нельзя не упомянуть близость к морю (всего 120 км). Однако из-за пробок, особенно летом, как часто говорят местные жители, дорога до моря может занять от 8 до 10 часов вместо обычных полутора — двух.
Туристы рассказали о преимуществах и недостатках проживания в городе.
Благоприятный климат, большое количество новых строений, развитая инфраструктура наличие рабочих мест и средний уровень цен.
Среди минусов они выделяют проблемы с дорожным движением, неблагоприятную экологическую обстановку, а также проблемы с коммунальными сетями.
В Ростове предложения по работе и заработкам обычно более привлекательны. Хотя люди называют разные суммы, местные жители отмечают, что даже взрослый мужчина без специального образования в Ростове всегда сможет заработать минимум 40 тысяч рублей в месяц.
В Краснодаре, по словам горожан, зарплаты часто занижены, и многие работают за 25-30 тысяч рублей в месяц.
Благодаря своему расположению, в Краснодаре преобладает умеренно-континентальный климат. Лето обычно жаркое, а зима мягкая, при этом температура редко опускается ниже 0 °С. Такая мягкость климата обусловлена близостью двух морей. Весна в Краснодаре начинается рано, часто уже в марте. В это время температура воздуха обычно составляет не менее 10°С. К концу месяца сходит снег, появляются первые листочки, и земля начинает прогреваться.
Климат Ростова-на-Дону классифицируется как умеренно континентальный, с мягкой зимой и жарким летом. В последние годы в связи с глобальными изменениями климата на Земле наблюдается тенденция к повышению средних температур в летний и зимний периоды.
Краснодар имеет сходство с Москвой не только в центре, но и на окраинах: множество небольших магазинов, оживление на улицах, а также наличие интересных мест и вывесок, особенно ближе к центру, что придаёт городу некую хипстерскую атмосферу.
В Ростове-на-Дону явно чувствуется более основательный подход. Здесь, если что-то делается, то делается качественно и хорошо.
Здесь меньше необычных кафе и оригинальных названий, которые так часто встречаются в Краснодаре и Москве. Ростов-на-Дону отличается своей южной статностью и основательностью.
Туристы считают, что Краснодар выглядит более привлекательно. Хотя, конечно, здесь тоже можно увидеть мусор на улицах и переполненные помойки, но их количество, по словам туристов, больше в Ростове. В донской столице много обветшалых зданий и разбитых дорог. Куча ржавого железа и старых заборов — это скорее характерно также для этого города.
В целом у каждого города есть свои плюсы и минусы, поэтому перед переездом лучше немного пожить в них, чтобы узнать об уровне комфорта.