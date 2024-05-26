Ростов или Краснодар? Туристы рассказали, где лучше жить и отдыхать

В настоящее время практически весь город застроен домами, и также как в Ростове здесь наблюдается большое количество пробок на дорогах (вечером до 8-9 баллов, что является печальной реальностью). Также существуют проблемы с нехваткой школ и детских садов. Город не был готов к такому быстрому росту и постоянному притоку людей как в его пределах, так и в окрестностях.