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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Ростов или Краснодар? Туристы рассказали, где лучше жить и отдыхать

Ростов или Краснодар? Туристы рассказали, где лучше жить и отдыхать

26 мая 2024, 06:07
Фото: 1MI
Ростов или Краснодар? Туристы рассказали, где лучше жить и отдыхать
Ростов-на-Дону и Краснодар всегда были конкурентами в сферах комфортного проживания и отдыха. Какой город лучше выбрать, рассказали туристы.
Сюжет
Отдых

Ростов-на-Дону и Краснодар — два крупных города на юге России, каждый со своими особенностями и преимуществами для жизни. Расположенный на берегу реки Дон, Ростов-на-Дону является одним из крупнейших городов России, стал городом с населением в миллион человек еще в 1987 году, он считается центром Южного федерального округа.

Краснодар является самым близким к Черному морю крупным городом, за исключением, конечно, прибрежных поселений. Он стал городом с населением в миллион человек всего несколько лет назад, благодаря стремительному росту и большому притоку людей, которые выбирают его в качестве постоянного места жительства из разных регионов России.

Плюсы и минусы Краснодара

В настоящее время практически весь город застроен домами, и также как в Ростове здесь наблюдается большое количество пробок на дорогах (вечером до 8-9 баллов, что является печальной реальностью). Также существуют проблемы с нехваткой школ и детских садов. Город не был готов к такому быстрому росту и постоянному притоку людей как в его пределах, так и в окрестностях.

Туристы отмечают, что среди приятных особенностей Краснодара можно назвать знаменитый парк, или, как его еще называют, парк Галицкого. Кроме того, нельзя не упомянуть близость к морю (всего 120 км). Однако из-за пробок, особенно летом, как часто говорят местные жители, дорога до моря может занять от 8 до 10 часов вместо обычных полутора — двух.

Туристы отмечают, что среди приятных особенностей Краснодара можно назвать знаменитый парк, или, как его еще называют, парк Галицкого.Туристы отмечают, что среди приятных особенностей Краснодара можно назвать знаменитый парк, или, как его еще называют, парк Галицкого.
Туристы отмечают, что среди приятных особенностей Краснодара можно назвать знаменитый парк, или, как его еще называют, парк Галицкого.
Фото: Victor733/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Плюсы и минусы Ростова-на-Дону

Туристы рассказали о преимуществах и недостатках проживания в городе.

Благоприятный климат, большое количество новых строений, развитая инфраструктура наличие рабочих мест и средний уровень цен.

Среди минусов они выделяют проблемы с дорожным движением, неблагоприятную экологическую обстановку, а также проблемы с коммунальными сетями.

Зарплаты в Ростове и Краснодаре

В Ростове предложения по работе и заработкам обычно более привлекательны. Хотя люди называют разные суммы, местные жители отмечают, что даже взрослый мужчина без специального образования в Ростове всегда сможет заработать минимум 40 тысяч рублей в месяц.

В Краснодаре, по словам горожан, зарплаты часто занижены, и многие работают за 25-30 тысяч рублей в месяц.

В Краснодаре, по словам горожан, зарплаты часто занижены, и многие работают за 25-30 тысяч рублей в месяц.В Краснодаре, по словам горожан, зарплаты часто занижены, и многие работают за 25-30 тысяч рублей в месяц.
В Краснодаре, по словам горожан, зарплаты часто занижены, и многие работают за 25-30 тысяч рублей в месяц.
Фото: Изображение Midjourney

Климат в Ростове-на-Дону и Краснодаре

Благодаря своему расположению, в Краснодаре преобладает умеренно-континентальный климат. Лето обычно жаркое, а зима мягкая, при этом температура редко опускается ниже 0 °С. Такая мягкость климата обусловлена близостью двух морей. Весна в Краснодаре начинается рано, часто уже в марте. В это время температура воздуха обычно составляет не менее 10°С. К концу месяца сходит снег, появляются первые листочки, и земля начинает прогреваться.

Климат Ростова-на-Дону классифицируется как умеренно континентальный, с мягкой зимой и жарким летом. В последние годы в связи с глобальными изменениями климата на Земле наблюдается тенденция к повышению средних температур в летний и зимний периоды.

Климат Ростова-на-Дону классифицируется как умеренно континентальный, с мягкой зимой и жарким летом.Климат Ростова-на-Дону классифицируется как умеренно континентальный, с мягкой зимой и жарким летом.
Климат Ростова-на-Дону классифицируется как умеренно континентальный, с мягкой зимой и жарким летом.
Фото: rostovgazeta.ru

Ритм жизни

Краснодар имеет сходство с Москвой не только в центре, но и на окраинах: множество небольших магазинов, оживление на улицах, а также наличие интересных мест и вывесок, особенно ближе к центру, что придаёт городу некую хипстерскую атмосферу.

В Ростове-на-Дону явно чувствуется более основательный подход. Здесь, если что-то делается, то делается качественно и хорошо.

Здесь меньше необычных кафе и оригинальных названий, которые так часто встречаются в Краснодаре и Москве. Ростов-на-Дону отличается своей южной статностью и основательностью.

Мусор в городах

Туристы считают, что Краснодар выглядит более привлекательно. Хотя, конечно, здесь тоже можно увидеть мусор на улицах и переполненные помойки, но их количество, по словам туристов, больше в Ростове. В донской столице много обветшалых зданий и разбитых дорог. Куча ржавого железа и старых заборов — это скорее характерно также для этого города.

Мусор в городахМусор в городах
Мусор в городах
Фото: rostovgazeta.ru

В целом у каждого города есть свои плюсы и минусы, поэтому перед переездом лучше немного пожить в них, чтобы узнать об уровне комфорта.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отдых#Краснодар#Река Дон#Проживание#Конкуренты
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