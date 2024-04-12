Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 20 октября 1965, Зерноградский район Ростовской области
Образование: Окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства
Заместитель Губернатора Ростовской области, ранее работал в должности начальника УВД по Тюменской области.
Проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации на различных офицерских должностях
Первый заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ростовской области
Исполняющий обязанности начальника Главного управления внутренних дел Ростовской области
Начальник управления МВД по Тюменской области
Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
Заместитель Губернатора Ростовской области
После теракта в Санкт-Петербурге и убийства полицейских в Астрахани, заместитель губернатора Ростовской области Корнеев Михаил Викторович поручил провести антитеррористические совещания. Михаил Корнеев отметил, что этот вопрос стоит на особом контроле. Кроме того, по его словам, в вопросах обеспечения общественной безопасности власти уделяют первостепенное значение созданию соответствующей инфраструктуры: за 5 месяцев 2017 года данные установленных камер видеонаблюдения помогли расследовать 600 правонарушений и 56 преступлений.
Около 5 тысяч казаков сегодня хотят нести государственную службу, но для них пока нет мест. Между тем, правительство Ростовской области заверяет, что вопросы поддержки казачества остаются для него приоритетными. "Правительством выделяется финансирование на поддержку казачества во многих направлениях: это и кадетское казачье образование, и несение службы по охране общественного порядка. Это порядка 660 миллионов рублей", - отметил замгубернатора Михаил Корнеев.
Провести антитеррористические совещания после теракта в Санкт-Петербурге и убийства полицейских в Астрахани поручил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, передает корреспондента RostovGazeta.
В Таганроге Ростовской области создали оперативный штаб после взрыва в квартире пятиэтажного дома в воскресенье, сообщает горадминистрация.
В Ростовской области за 5 месяцев 2017 года данные камер помогли расследовать 600 правонарушений и 56 преступлений, сообщил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Ещё порядка 5 тысяч казаков сегодня хотят нести государственную службу, но для них пока нет мест, рассказал атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" Виктор Гончаров.