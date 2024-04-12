Корнеев Михаил Викторович

Около 5 тысяч казаков сегодня хотят нести государственную службу, но для них пока нет мест. Между тем, правительство Ростовской области заверяет, что вопросы поддержки казачества остаются для него приоритетными. "Правительством выделяется финансирование на поддержку казачества во многих направлениях: это и кадетское казачье образование, и несение службы по охране общественного порядка. Это порядка 660 миллионов рублей", - отметил замгубернатора Михаил Корнеев.