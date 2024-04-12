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Корнеев Михаил Викторович

Корнеев Михаил Викторович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 20 октября 1965, Зерноградский район Ростовской области

Образование: Окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства

Резюме

Заместитель Губернатора Ростовской области, ранее работал в должности начальника УВД по Тюменской области.

Биография

1991 - 2008

Проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации на различных офицерских должностях

2008 - 2010

Первый заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ростовской области

2010 - 2011

Исполняющий обязанности начальника Главного управления внутренних дел Ростовской области

2011 - 2014

Начальник управления МВД по Тюменской области

2014 - 2015

Директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

2015 - 2017

Заместитель Губернатора Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

После теракта в Санкт-Петербурге и убийства полицейских в Астрахани, заместитель губернатора Ростовской области Корнеев Михаил Викторович поручил провести антитеррористические совещания. Михаил Корнеев отметил, что этот вопрос стоит на особом контроле. Кроме того, по его словам, в вопросах обеспечения общественной безопасности власти уделяют первостепенное значение созданию соответствующей инфраструктуры: за 5 месяцев 2017 года данные установленных камер видеонаблюдения помогли расследовать 600 правонарушений и 56 преступлений.

Около 5 тысяч казаков сегодня хотят нести государственную службу, но для них пока нет мест. Между тем, правительство Ростовской области заверяет, что вопросы поддержки казачества остаются для него приоритетными. "Правительством выделяется финансирование на поддержку казачества во многих направлениях: это и кадетское казачье образование, и несение службы по охране общественного порядка. Это порядка 660 миллионов рублей", - отметил замгубернатора Михаил Корнеев.

После взрыва в квартире пятиэтажного дома в Таганроге областные власти создали оперативный штаб, сообщила горадминистрация. "Его возглавил зам главы области Михаил Викторович Корнеев", - сказано в сообщении.

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