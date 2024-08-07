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Крокодил

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2024
Ростовчанка стала опекуном крокодила
7 августа, 17:05
В Ростове жители измучены жарой, а дончанина поймали на попытке контрабанды крокодила
4 апреля, 15:04
2022
Ростовский зоопарк построит за 10,5 млн рублей вольер для крокодила Люцифера
Ростовский зоопарк планирует потратить 10,5 миллионов рублей на вольер и бассейн для крокодила, информация размещена на сайте государственных закупок.
25 сентября 2022, 17:27

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