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Крупные корабли

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2024
Затонувший в Керченском проливе танкер шел на зимовку в Ростовскую область
16 декабря, 09:43
2023
Большой десантный корабль «Новочеркасск» поврежден при атаке ВСУ в Феодосии
Военный корабль «Новочеркасск», находящийся в порту Феодосии, получил повреждения в ночь на вторник, 26 декабря, сообщили в Минобороны России.
26 декабря 2023, 07:13
Ростовская область за счет бюджета закупит два корабля в 2023 году
В Ростовской области запланировано приобретение двух судов, сообщил губернатор Василий Голубев.
5 июля 2023, 11:21

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