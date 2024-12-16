Крупные корабли

Большой десантный корабль «Новочеркасск» поврежден при атаке ВСУ в Феодосии

Военный корабль «Новочеркасск», находящийся в порту Феодосии, получил повреждения в ночь на вторник, 26 декабря, сообщили в Минобороны России.